Invasione alla Scala dei Turchi, tutta l'area è a rischio crollo VIDEO

Agrigento – “La Scala dei turchi lo scorso anno è stata posta sotto sequestro dalla Procura perché i frequenti crolli mettevano a rischio i visitatori. Nel provvedimento venivano individuati dei custodi giudiziari che avevano il compito di vigilare e impedire la pubblica fruizione. Quest'anno nessuno custodisce nulla, nessuno vigila i luoghi e ogni giorno decine e decine di turisti scavalcano le transenne e violando i sigilli penetrano nell'area interdetta”.

Condividiamo l’ennesimo allarme lanciato dall’associazione ambientalista Mareamico, perché l’estate non sia funestata da “tragedie annunciate”: non è la prima volta che bagnanti incoscienti rischiano la vita, magari senza saperlo. Da tempo l’area è interessata da frane e smottamenti: solo un paio di settimane fa il crollo di un’altra porzione della collina del Caos. La prudenza non è mai troppa.