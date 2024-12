Investe mamma e figlia sulle strisce con il suv poi fugge per 7 ore: il pirata è un dirigente Comune

Milano - Un dirigente comunale di Milano è fuggito dopo aver investito con il suo suv una donna di 31 anni e la figlia di tre, sbalzata fuori dal passeggino. Le due stavano attraversando sulle strisce tra piazza Durante e via Casoretto quando l’auto, a velocità sostenuta, è finita contro di loro per poi fuggire. Solo dopo diverse ore, incrociando filmati e telecamere della zona, le autorità sono riuscite a rintracciare il «pirata», che risulta lavorare a Palazzo Marino alla direzione centrale unica appalti (anche se in realtà risulta sospeso per altri motivi). L’incidente si è verificato intorno alle 9 di martedì 17 dicembre e ricorda quello della settimana precedente, in cui Rocio Espinoza Romero venne travolta insieme ai suoi gemelli di un anno e mezzo e alla nonna e morì sul colpo. In questo caso, fortunatamente, l’esito non è stato fatale. La bimba ha riportato un trauma e alcune contusioni al volto ed è stata trasportata in codice giallo al Niguarda, mentre la madre è stata solo sfiorata dall’auto ed è rimasta illesa.

Per rintracciare l’autore del sinistro, i Carabinieri si sono serviti delle immagini di una dashcam installata a bordo di un furgone che era poco dietro l’auto del dirigente, un’Audi Q3 bianca. I frame non hanno ripreso la targa, ma hanno offerto alle autorità informazioni fondamentali sulla vettura a partire da marca, modello e colore. Hanno quindi incrociato i dati con i filmati delle telecamere di videosorveglianza e sono riusciti a intercettare il «pirata». Per individuarlo sono andati a cercarlo a casa e a lavoro, ma senza successo. Solo nel pomeriggio, quando si è avvicinato alla sua auto, l’hanno scovato e arrestato per lesioni stradali e omissione di soccorso.

È un dirigente comunale: Angelo Z. a Palazzo Marino lavora alla direzione centrale unica appalti, dove in realtà risulta sospeso per altri motivi. Ha 61 anni ed è incensurato. Ora va a processo per direttissima.