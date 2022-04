Investe pedone e scappa, ma lo ritrova in ospedale

Misilmeri, Pa - V.F., 23 anni, il motociclista che ieri a Misilmeri aveva investito un pedone di 64 anni in corso Quattro Aprile, prima di fuggire, è stato rintracciato dai carabinieri all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove si era recato per farsi medicare.

Anche lui, infatti, era rimasto ferito nello scontro. Caso ha voluto che nello stesso nosocomio fosse ricoverato pure l’uomo investito. Il giovane non aveva la patente e la moto non è assicurata: il giovane pirata della strada è stato denunciato, naturalmente, anche per omissione di soccorso.