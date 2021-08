Investe senzatetto e scappa, incastrato da un pezzetto di plastica

Castelvetrano – Travolge un clochard e scappa in auto a tutto gas senza prestargli soccorso, ma la fuga dura solo qualche ora. L’incidente è avvenuto ieri notte sulla strada provinciale 81 a Triscina, frazione del comune trapanese di Castelvetrano. A incastrare l’automobilista 77enne sono stati alcuni frammenti di plastica dello specchietto retrovisore, andati in frantumi a seguito dell'urto, che hanno permesso di risalire al modello della vettura.

Raggiunto a casa dai carabinieri alle prime ore dell'alba, al pensionato non è rimasto che ammettere il suo crimine, anche perché davanti a casa era ancora parcheggiata la vettura incidentata. L'anziano è stato denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso stradale. Per non essere arrestato, adesso deve solo pregare che il senzatetto sopravviva: attualmente è ricoverato in condizioni critiche molteplici fratture e lesioni, in pericolo di vita, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo.