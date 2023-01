Investita a 4 anni: ecco come è morta la piccola Patrizia

Termini Imerese - Aveva solo 4 anni Patrizia.

E' morta investita da un’auto a Termini Imerese, in provincia di Palermo. È accaduto ieri, in contrada Chiarera, per la precisione in via Alessandro Manzo. La notizia ha sconvolto la cittadina mentre erano in corso i festeggiamenti per l’Epifania. Ad investire la bambina è stata una donna di 51 anni, alla guida di una Fiat 600. L’inutile corsa verso l’ospedale Secondo le prime notizie, la piccola è stata travolta mentre usciva da un cancello. La donna non sarebbe riuscita a frenare la corsa dell’auto e l’ha centrata in pieno. I familiari l’hanno portata all’ospedale Cimino che si trova poco distante, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che dovranno anche accertare eventualità dell’investimento. Tensione al pronto soccorso Al pronto soccorso ci sono stati momenti di tensione. I parenti della bimba si sono riversati nell’ospedale. Sono dovuti intervenire carabinieri e poliziotti per riportare la calma. «La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati — dice il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova — Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino».

