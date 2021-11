Investita due volte all'uscita dalla festa: 20enne grave, caccia al pirata

Palermo - Una 20enne, G.B., è ricoverata in gravi condizioni al Trauma center di Villa Sofia dopo essere stata investita due volte a distanza di pochi minuti, sabato notte, davanti a Villa Bordonaro. La giovane aveva partecipato, insieme ai suoi amici, a una serata nel locale che si trova davanti all’ingresso del Parco della Favorita: attorno alle 3 ne è uscita e, attraversando la strada per raggiungere della gente sul marciapiede opposto, è stata messa sotto da una ragazza alla guida di una Citroen C3.

Un impatto violentissimo, che ha mandato in frantumi il parabrezza (foto). Mentre la vittima giaceva sull'asfalto e le persone chiamavano il 118 per i soccorsi, un’altra macchina l'ha travolta passandole di sopra. Stavolta però l’automobilista, senza curarsi dell’accaduto, ha ingranato la marcia e ha proseguito la corsa facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce. La polizia stradale sta cercando di individuarlo, interrogando i testimoni e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.