Investito da un’auto mentre attraversa la strada, muore

Pachino - E' morto in ospedale ad Avola Sebastiano Cammisuli, 83 anni, investito da un'auto mentre attraversava la strada.

L'incidente è avvenuto stamattina. L'anziano stava attraversando la strada dopo aver preso un caffè al bar quando è stato travolto da un’auto. L'anziano aveva preso un caffè al bar di via Pascoli, prima di recarsi in campagna come ogni giorno.

Ha attraversato la strada per salire a bordo della propria macchina quando è stato travolto da una Mitsubishi alla cui guida c’era un uomo di Pachino. Trasportato dal 118 in ospedale, è morto dopo qualche ora.