Investito da un furgone, muore Giuseppe Casabona, 54 anni

Nicosia, Enna - Incidente mortale questa mattina in pieno centro a Nicosia, in provincia di Enna. Giuseppe Casabona, 54 anni, è stato travolto mentre attraversava la strada. L’uomo è stato investito in pieno da un furgone in via Bernardo di Falco, arteria principale della cittadina che porta alla piazza principale e dove si trovano numerosi uffici pubblici e attività commerciali.

Da una prima ricostruzione sembra che il mezzo non procedesse a velocità sostenuta. Non si esclude al momento che l’uomo sia scivolato cadendo proprio mentre sopraggiungeva in mezzo che lo ha travolto, ma l’esatta dinamica sarà ricostruita dai rilievi della Polizia stradale e dei vigili urbani. Casabona era molto conosciuto a Nicosia perché da decenni si occupava di organizzare spettacoli, manifestazioni di piazza, rievocazioni storiche che spesso presentava. Casabona era sposato e padre di due figli.