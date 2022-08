Investito e trascinato dal treno per 300 mt, tragica fine per un anziano

Trapani - Un uomo, L.I. di 80 anni, è stato investito da un treno ed è morto sul colpo questa mattina, sulla linea ferrata Castelvetrano-Trapani, poco prima della stazione di Campobello di Mazara. Il tratto dove è avvenuto l’impatto è quello che si trova alle spalle della casa di riposo ‘Rina Di Benedetto’ di Campobello, dove l’anziano era ospite.

Il conducente del treno non ha potuto evitare l’impatto con la vittima, che è stata trascinata dalla locomotiva per quasi 300 metri lungo la rotaia. Sul posto è intervenuta, inutilmente, un’ambulanza del 118 e i carabinieri, che stanno cercando di chiarire i motivi per cui l'80enne si trovasse sulla rotaia: una distrazione o un suicidio le possibili ipotesi.