Ischia, trovato il corpo dell’ottava vittima

Ischia - Sale a otto il bilancio delle vittime. L’ultimo corpo trovato è quello di un uomo. Si cercano con i sommozzatori gli altri dispersi.

«Oltre 650 operatori hanno raggiunto Ischia per le operazioni di soccorso e sono al lavoro per le ricerche dei dispersi e offrire assistenza alla popolazione». Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile . «Dobbiamo iniziare a parlare in maniera chiara di prevenzione continua - ha affermato - Non va annunciata né praticata in maniera saltuaria».

Al lavoro, a Casamicciola, anche esperti Tas, Topografia applicata al soccorso, dei Vigili del fuoco. «Con i droni è stata fatta una mappatura dell’area della frana - dice Luca Cari, capo della Comunicazione dei Vigili del fuoco - Hanno sovrapposto le immagini vecchie con quelle attuali, per capire quali siano le case che non ci sono più perché portate via dalla frana». Sono almeno le case trascinate o sommerse dal fango. La zona più colpita è lungo tutta la via Celario, sopra Casamicciola terme.