Ispica, anziano trovato morto, segni di violenza sul corpo

Ispica - Giallo a Ispica. Stamani i Carabinieri hanno trovato, all’interno della propria abitazione di Contrada Margio, il corpo esanime di Giuseppe Barone, classe 1943. Il corpo presentava segni di violenza sul volto e sul dorso della mano destra.

Constatati dai Carabinieri, intervenuti sul posto, segni di effrazione sulla porta di ingresso, apparentemente forzata dall’esterno. In corso il sopralluogo dei Carabinieri del RIS di Messina. Sul posto anche il Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Santo Fornasier. Indagini in corso a cura dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa e del NOR.