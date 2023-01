Ispica, con la moto contro un palo, muore Salvo Gennaro, 38 anni

Ispica - Tragedia della strada la scorsa notte sulla Statale 115 dove un muratore di Rosolini ha perso la vita in un incidente autonomo. La disgrazia è avvenuta in territorio di Ispica all'altezza del locale ' I Mori' in direzione Rosolini. Il centauro alla guida di una moto, Salvo Gennaro, 38 anni, rosolinese, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa corsa contro un palo della segnaletica stradale. Scattati i soccorsi sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ispica, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 di Rosolini.

Il muratore quando sono arrivati i soccorriotri era in una pozza di sangue e nonostante indossasse il casco non è bastato a salvargli la vita. Sarebbe morto all'istante per i forti traumi riportati. Sono stati poii soccorritori del 118 ad accertare che per Salvo Gennaro non c'era più nulla da fare. L'uomo, secondo quanto si apprende, era al momento disoccupato e viveva a Rosolini in casa con la madre.