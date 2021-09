Ispica, fuoco in garage: i pompieri di Modica evitano il peggio FOTO

Ispica - La squadra dei Vigili del fuoco di Modica e un’autobotte inviata dalla sede centrale sono intervenuti poco dopo le 9 di questa mattina in via Delle Province, per un incendio che ha coinvolto un garage. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si propagassero al piano superiore e alle palazzine attorno.

Nel rogo, che fortunatamente non ha coinvolto persone, sono andate distrutte masserizie varie, custodite all’interno dei locali, e il distacco di intonaci dal soffitto e del vano scale. Sul posto sono arrivati i vigili urbani e il personale dell'Ufficio tecnico del comune di Ispica, per i rilievi del caso.