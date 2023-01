Ispica, gli esplode petardo, 20enne si ferisce a una gamba

Ispica - Un ragazzo di 20 anni di Ispica è rimasto ferito alla gamba destra per l’esplosione di un petardo. E’ successo la notte scorsa a Ispica. Il giovane era all'esterno di un locale per festeggiare assieme ad alcuni amici l'arrivo del 2023 quando lo scoppio del petardo gli ha procurato una importante ferita all’arto. Il ragazzo è stato portato all’Ospedale”Maggiore.Baglieri” di Modica dove i medici del Pronto Soccorso gli hanno saturato la ferita con alcuni punti e dieci giorni di prognosi.

Per fortuna è l’unico episodio, per fortuna non grave, legato ai botti di Capodanno. Anche stavolta non sono bastati i divieti e le raccomandazioni contro l'utilizzo dei fuochi d’artificio.