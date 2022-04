Ispica, i ragazzini feriti uno al braccio, l'altro all'occhio

Ispica - Incendio dell'ex deposito di fuochi d'artificio in contrada Cugno a Ispica, i due ragazzini coinvolti nell'esplosione di oggi pomeriggio sono uno ferito al braccio, l'altro all'occhio. I due sono stati trasferiti in eliambulanza a Catania. Il 14 all'ospedale Cannizzaro, con un grave tra scoppio che ha causato danni a un braccio. E' in condizioni critiche, in prognosi riservata. Il 15enne è ricoverato al Policlinico. E' ferito all'occhio.

News Correlate Esplode fabbrica di fuochi di artificio a Ispica, feriti 2 ragazzini VIDEO

Il racconto dei vigili del fuoco

Alle 14.50 di oggi la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha disposto l’invio della squadra di Modica, in contrada Cugno a Ispica, dove è stata segnalata una deflagrazione nell’area della fabbrica di fuochi di artificio dismessa.

In ragione delle prime notizie acquisite, è stato disposto l’invio di una seconda squadra dalla sede centrale di Ragusa con autobotte al seguito.

Dalle prime sommarie informazioni assunte in sito, si appurava che due ragazzini quindicenni, rovistando all’interno dell’area dismessa e recintata avevano rinvenuto polvere pirica e forse qualche fuoco d'artificio residuo.

La deflagrazione, innescata ha divelto le pareti di quella che fu la fabbrica dei fuochi pirotecnici innescando anche un incendio di materiali lignei.

I due ragazzini, feriti gravemente uno al braccio e l’altro all’occhio, sono riusciti a raggiungere la strada di accesso e a chiedere aiuto.

I due feriti sono stati assisiti dal personale del 118 che ha disposto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento in ospedali specializzati del catanese.

Personale Vigilfuoco ha provveduto a spegnere l’incendio e ad effettuare i controlli del caso delle case matte comunque vuote. Sul posto personale della stazione dei Carabinieri di Ispica per gli accertamenti di competenza.