Ispica, incendiati due mezzi di agenzia pompe funebri. Lo sfogo su Facebook

Ispica - Due mezzi dell’impresa di pompe funebri Lucenti di Ispica sono stati distrutti dalle fiamme alle 2 della scorsa notte in via Duca degli Abruzzi. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Modica e i carabinieri della stazione di Ispica. Chiara la natura dolosa del gesto.

Il titolare dell'agenzia ha commentato su Facebook: "Buongiorno Ispica e ispicesi di buona volontà. Non pensavo di dover rivivere questa esperienza una seconda volta nella mia vita. Stanotte i malavitosi che risiedono nella nostra cittadina hanno dato alle fiamme i miei due furgoni parcheggiati in Corso Duca degli Abruzzi. Affronteremo anche questa sfida. Tengo a ringraziare la Radiomobile di Modica, i Carabinieri di Ispica, i Vigili del fuoco e il 118 per il celere soccorso e supporto. Ma soprattutto ringrazio gli ispicesi di buona volontà che continuano a sostenerci nel lavoro onesto, fatto di sudore ed integrità morale nel rispetto dei diritti degli uomini, degli animali e delle cose".