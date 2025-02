Ispica - È stato individuato grazie alle telecamere di viseosorveglianza e denunciato dai carabinieri l'autore dell'atto vandalico alla Resistenza in piazza Unità d'Italia a Ispica. Nè dà l'annuncio il sindaco Innocenzo Leontini che ha ringraziato "Giancarlo Burgio per il suo generoso e sensibile lavoro di ripristino. Grazie ai Carabinieri e ai vigili urbani per avere individuato l’autore dell’ atto vandalico. Preziosa la videosorveglianza".

