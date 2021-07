Ispica, infermiere trovato cadavere in casa

Ispica - Un infermiere ispicese di 49 anni, Giovanni Carbonaro, è stato trovato morto ieri sera nella sua abitazione estiva di contrada Salmeci. Sono stati alcuni vicini di casa ad avvertire i carabinieri che stanno indagando per accertare le cause della morte: secondo le prime analisi, sarebbe dovuta a cause naturali ma non si eslcude che sul corpo possa comunque essere eseguita l’autopsia, per sciogliere ogni dubbio.

Carbonaro lavorava al Policlinico di Catania (foto), dove risiedeva, ma trascorreva gran parte del periodo estivo nella sua casa sul litorale ragusano, di dove era originario. Le indagini sono condotte dai militari del comando di Modica.

Notizia in aggiornamento...