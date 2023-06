Ispica, spaccio di cocaina, arrestato 54enne

Ispica - I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, un 54enne ispicese.

L’uomo, celibe, disoccupato e incensurato, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di complessivi gr. 7 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 24 dosi, un bilancino di precisione e la somma di € 140,00 in banconote di vario taglio ritenuta provento del delitto, il tutto sottoposto a sequestro.

Tratto in arresto, lo stesso è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità giudiziaria.