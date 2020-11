Covid, Iva Zanicchi: "Sono in ospedale con la polmonite". VIDEO

Vimercate - Sono peggiorate le condizioni di Iva Zanicchi, che al momento è ricoverata all'ospedale di Vimercate. La cantante sta tenendo aggiornati i suoi follower e ha pubblicato su Instagram un video dalla sua stanza: "Sono fiduciosa, lo so che ce la farò. Però sentirmelo dire dagli altri... Ora sono abbastanza tranquilla e credo mi cureranno bene. Solo quando arriva la sera entro un po' in crisi".

Per fortuna ad allietare la degenza ci sono medici, infermieri e anche il primario: tutti suoi grandissimi fan. "Ora vi pubblico su Instagram, vedrete che successo che avremo!", annuncia Iva con una risata mentre li riprende con il telefonino. Il peggioramento nelle ultime ore - Solo ieri la Zanicchi, da casa sua, aveva informato i fan sulle sue condizioni di salute in peggioramento: "Mi sento un po' in affanno. Vi voglio ringraziare, non ho mai ricevuto così tanti messaggi di affetto. Poi lo so cosa avete pensato: 'Questa ha 80 anni, le viene il coronavirus e se ne va'. Potrebbe anche essere, ma io ho tanta voglia di guarire".

La cantante ha inoltre ammesso di aver inizialmente sottovalutato il virus: "E' più brutta di quanto pensassi. I primi giorni l'avevo presa un po' sottogamba, ora sono seguita e ma mi sto curando. Se poi il respiro peggiora andrò in ospedale".