Ivan Alexandru, chi era il ragazzo ucciso a Roma

Roma - La passione per la boxe, le moto, gli amici, la famiglia. I parenti di Alex, il 14enne coinvolto in un agguato e ucciso a colpi di pistola, si stringono intorno a papà Ivan, appena arrivato dalla Toscana e a mamma Marya. “Era un ragazzo dolcissimo, come tutti gli adolescenti era sempre in giro con gli amici. Abbiamo festeggiato il suo compleanno lo scorso 26 dicembre, e ora non c’è più. Faceva le cose che fanno tutti. Ce lo hanno ammazzato senza un perché”, dice disperata sua zia Ana.

News Correlate 14enne ucciso a colpi di pistola vicino Roma

Alex era iscritto alla scuola di zona, l’istituto comprensivo Domenico Savio e l’anno prossimo avrebbe iniziato a frequentare le scuole superiori. “Un ragazzo come tanti, questa è una tragedia e siamo tutti sconvolti”, aggiunge ancora la zia Ana. La notizia dell’uccisione del ragazzo è deflagrata questa mattina nel quartiere". Siamo tutti sconvolti”, ripetono i vicini di casa: ”Non possiamo credere che sia accaduta questa tragedia”.