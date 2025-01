Ivanah, morta in un gesto di altruismo mentre tentava di spegnere l'incendio della casa

Torino - È stato un gesto di altruismo a costare la vita a Ivanah Crystal Briones, la ragazza filippina di 25 anni morta intossicata nell’incendio della sua abitazione torinese nella notte tra il 30 e il 31 dicembre.

News Correlate Incendio a Torino, morta una ragazza di 25 anni e feriti i genitori

La giovane viveva in un appartamento a due piani in un palazzo di corso Vittorio Emanuele 98 Con lei c’erano i due genitori, da oltre trent’anni custodi dello stabile e molto conosciuti in zona. Trasportati all’ospedale Cto, sono stati dimessi con alcune ustioni, ma nessuna grave conseguenza.

I genitori di Ivanah si sono salvati saltando dal balcone del primo piano, rimediando qualche lieve ferita. Escoriazioni e contusioni varie per la donna, la frattura del gomito per l’uomo. A perdere la vita è stata solo la 25enne, soffocata dal fumo.

A costare la vita alla giovane è stato un gesto di grande altruismo, secondo il racconto dei genitori ritenuto verosimile da chi sta indagando: la ragazza è scesa al pian terreno per cercare l’estintore, avrebbe voluto spegnere l’incendio prima che le fiamme potessero distruggere l’intero appartamento ed espandersi ad altri.

Ivanah avrebbe voluto salvare gli abitanti dell'intero stabile ma quel gesto l’ha portata a morire tra le fiamme a causa del fumo inalato: quando i soccorritori hanno provato a rianimarla, il cuore di Ivanah non ha ripreso a battere.

Sull’accaduto sono in corso indagini della polizia scientifica e del nucleo investigativo dei vigili del fuoco. Si cerca innanzitutto la causa dell’incendio, dovuto probabilmente a un problema alla canna fumaria o a un corto circuito. Le fiamme hanno completamente distrutto l’appartamento, la procura di Torino ha intanto aperto un’inchiesta: da comprendere se fosse tutto a norma.