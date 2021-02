Jasmine, morta a 12 anni a Vittoria per una sfida sui social? VIDEO

Vittoria - I mostri vivono su internet. La Procura della Repubblica di Ragusa indaga per istigazione al suicidio. Jasmine, 12 anni, vittoriese, sarebbe morta suicidandosi dopo aver accettato una sfida folle e autolesionista sui social. E' successo il 9 febbraio scorso.

La bambina fu trovata in camera da letto con una corda al collo. Del caso si è occupato oggi il TG 5, in un servizio a firma di Carmelo Sardo, in cui i genitori della bambina hanno dichiarato che nulla faceva presagire che la ragazza avrebbe compiuto un simile gesto. Un mese prima, un'altra giovane siciliana, Antonella, da Palermo, è rimasta vittima di un gioco pericoloso. L'appello stranziante della madre: "vigilate sui vostri figli, stiamo attenti". Un dolore inconsolabile per la giovane mamma Maroua. IL SERVIZIO DEL TG5.