Jenny, è stato il nuovo compagno. L'uomo è irreperibile

Misterbianco - "Jenny" Giovanna Cantarero, 27 anni, è stata uccisa ieri sera con diversi colpi di pistola al volto, al termine di una giornata di lavoro nel panificio dove la madre e la sua figliola di quattro anni sarebbero andati a prenderla di lì a poco. E a ucciderla sarebbe stato il nuovo compagno della donna.

Il killer, a bordo di una moto, indossava un casco quando ha puntato la pistola alla testa della giovane mamma e ha sparato diverse volte. Tre i colpi mortali.

Jenny aveva interrotto da tempo la relazione col padre di sua figlia e stava frequentando un altro uomo che da ieri sera si è reso irreperibile. I sospetti si concentrano su di lui.

È partita una caccia all’uomo. I carabinieri fin da ieri sera hanno iniziato a interrogare parenti, amici e testimoni. Ma a fornire indizi utili è stata soprattutto la donna che era con Jenny quando è stata assassinata, all’uscita del panificio in cui lavorava. Aspettava la mamma per un passaggio. Sull’asfalto è rimasto il corpo e il sacchetto con il pane che stava per portare a casa.