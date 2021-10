Jessica Lauretta muore di Covid dopo aver partorito

Siracusa - E’ morta di Covid19 una giovane mamma di Pachino: la 31enne Jessica Lauretta 31 anni, dopo aver lottato per settimane contro il virus, lascia il marito e tre figli. S'era ammalata ad agosto, quando era in stato interessante. Era arrivata al settimo mese di gravidanza e, dopo essere stata ricoverata in un ospedale di Catania, i medici avrebbero preso la decisione di tentare un parto prematuro, per salvare il bimbo.

Il piccolo è riuscito in effetti a venire alla luce sano, ma le condizioni della madre si sono aggravate col passare delle settimane, fino al drammatico epilogo. In segno di lutto, a Pachino è stata sospesa pure la campagna elettorale per le elezioni amministrative.