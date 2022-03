Jet militare precipita sui monti di Lecco

Lecco - Un aereo militare è precipitato mercoledì mattina poco prima di mezzogiorno sul monte Legnone, la cima più alta della provincia di Lecco, 2600 metri di quota, nei pressi dell’abitato di Pagnona. Il jet si è incendiato per poi schiantarsi al suolo. In molti hanno visto la palla di fuoco solcare il cielo lariano per poi precipitare sulla cima del Legnone. I piloti si soono paracadutati.

L’aereo dovrebbe essere partito dalla base di Venegono: è un Aermacchi M-346. I soccorritori dovrebbero aver recuperato un pilota, mentre si sta ancora cercando l’altro. Sul posto l’elicottero di Areu, due ambulanze, vigili del fuoco e forza dell’ordine. Un’alta colonna di fumo è visibile sulla vetta della montagna.