Jhonny Ventimiglia finisce contro un muretto per evitare un'auto: morto a 34 anni

Palermo - Incidente mortale sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, sulla bretella di Punta Raisi, all'altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. La vittima è un uomo di 34 anni, Johnny Ventimiglia, che si trovava su una moto, morto poco dopo il trasporto a Villa Sofia, dov'era arrivato in condizioni disperate. L'incidente è avvenuto in direzione dell'aeroporto e un tratto dell'autostrada è stato temporaneamente chiuso e poi riaperto per consentire l'intervento dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione pare che il motociclista sia finito contro un muretto per evitare un'auto, che al momento si trova sotto sequestro. Sul posto la polizia stradale che ha compiuto i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Chi era Johnny Ventimiglia

Aveva 34 anni, lavorava a Palermo e amava il mare e le moto, una passione che gli è stata fatale. Jhonny Ventimiglia è la vittima del tragico incidente avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini. Sul suo profilo Facebook, Ventimiglia aveva indicato di lavorare ai cantieri navali. In un’altra immagine si mostrava a bordo di una moto d’acqua con il mare sullo sfondo. Padre di due figli piccoli, Ventimiglia era in sella alla sua moto diretto verso l’aeroporto di Punta Raisi quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe trovato costretto a una manovra improvvisa per evitare un’auto. La sua moto è finita contro un muretto, e l’impatto è stato devastante. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro.