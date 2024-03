Joe Barone, condizioni disperate dopo il malore

Milano - Il pozzallese Joe Barone è tenuto in vita dalle macchine.

Operato al cuore dopo un grave arresto cardiaco. E tenuto in vita solo grazie a tecniche di circolazione extracorporea della terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal professor Zangrillo. Le condizioni del direttore generale della Fiorentina Joe Barone sono disperate, tanto che, come scritto dallo stesso club viola, «ogni prognosi resta fuori luogo». La moglie, Camilla, ieri è stata raggiunta dai quattro figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella, mentre i dirigenti viola, accompagnati dal medico sociale Luca Pengue, hanno fatto avanti e indietro con l’ospedale fin dalle 6.30 del mattino. Volto tirato anche per l’allenatore Vincenzo Italiano, che anche ieri è tornato al San Raffaele per informarsi sulle condizioni di salute di Barone: il van viola è ripartito verso Firenze intorno alle 21. Sul volto dei dirigenti anche qualche lacrima. Il mondo viola si sta preparando al peggio.

«Forza Joe, Firenze è con te» è stato invece il messaggio lanciato dalla curva Fiesole, mentre «Joe non mollare», era lo striscione appeso fuori dall’ospedale. Una speranza che ha anche il presidente Commisso, atteso già domattina a Milano: «La famiglia Barone, quella Commisso e la Fiorentina, in questo momento di profondo dolore, desiderano ringraziare la Lega, l’Atalanta e la Figc per la vicinanza dimostrata», ha scritto ancora il club. Dopo le parole del presidente federale Gravina e la visita dei vertici della Lega A, sono continuate le tante dimostrazioni d’affetto nei confronti del dirigente italo-americano: «Io e il Monza ti aspettiamo più forte di prima», ha scritto Adriano Galliani. Un messaggio a cui hanno fatto seguito quelli di Lazio, Cagliari e del consiglio comunale di Firenze. Il d.g., vero e proprio braccio destro di Rocco Commisso, si era sentito male domenica mentre si trovava a Cavenago in albergo con la squadra e in attesa di trasferirsi allo stadio per la partita contro l’Atalanta.