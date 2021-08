Justin Messina, 17 anni, ci lascia a 20 giorni dall'incidente stradale

Trapani – E’ morto anche l’altro giovane a bordo del motorino che lo scorso 18 luglio si schiantò da solo contro il muro di cinta di un negozio in via Michele Amari a Trapani. Alla prima vittima, deceduta sul colpo - Matteo Lombardo di 37 anni – si è aggiunto oggi il ragazzino che trasportava dietro il sellino, come passeggero, deceduto all'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo 20 giorni di agonia: si chiamava Justin Messina e aveva 17 anni (foto).