L’arcivescovo di Catania Luigi Renna colpito da infarto, operato nella nott

Catania - L'arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, è stato colpito la notte scorsa da un infarto al miocardio. E' stato operato d'urgenza nella clinica Morgagni di Pedara, nel Catanese, dove si trova adesso in osservazione nella sala semintensiva. La notizia è stata resa nota dal vicario generale, don Vincenzo Branchina, sui social dell'Arcidiocesi di Catania."Comprendendo che in questo momento non può ricevere visite e neppure telefonate - scrive don Branchina - restiamo a lui vicini con la preghiera perché il Signore lo sostenga e possa guarire presto. Sarà mia premura tenervi informati”.

Come sta

Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’arcivescovo di Catania Monsignor Luigi Renna, operato d’urgenza la scorsa notte al Centro Cuore del Policlinico “G. B. Morgagni” di Pedara per un infarto. L’intervento è andato bene e già stamattina ha scambiato alcune parole con il Vicario Generale, Don Vincenzo Branchina, che per primo aveva diffuso la notizia di quanto era accaduto. Il ricovero è avvenuto alle 3:40 della notte scorsa, tramite un’ambulanza del 118, a causa di un improvviso malore dell’Arcivescovo. La diagnosi immediata è stata: “infarto miocardico acuto”. Dal bollettino medico diffuso dalla struttura sanitaria, si apprende che è stata “effettuata un’angioplastica con la disostruzione della coronaria più importante: il ramo discendente anteriore, e con l’applicazione finale di uno stent”. L’intervento, si legge nel bollettino, “è riuscito benissimo”. Come da prassi, l’Arcivescovo rimane attualmente “ricoverato in UTIC presso lo stesso Centro di Pedara e appare in condizioni stabili”. Tuttavia, data la tipologia dell’infarto, “la prognosi è riservata”.

La notizia ha suscitato apprensione tra i fedeli della diocesi e tra coloro che, a livello nazionale, hanno avuto modo di conoscere e apprezzare l’operato dell’Arcivescovo Renna. In diocesi, è subito partita una catena di preghiere dalla base per accompagnare l’Arcivescovo in questo momento delicato. “Restiamo a lui vicini con la preghiera – ha scritto il Vicario Generale, Don Vincenzo Branchina – affinché il Signore lo sostenga e possa guarire presto”.

Anche la Conferenza Episcopale Italiana ha espresso vicinanza all’Arcivescovo di Catania. “Da parte nostra – si legge in un comunicato a firma del Segretario Generale, Monsignor Giuseppe Baturi – esprimiamo vicinanza e accompagniamo con la preghiera il decorso postoperatorio di Mons. Renna, augurandogli una pronta e completa guarigione”.