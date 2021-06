L'attrice Elvira Carpentieri trovata morta in teatro a Napoli

Napoli - Una ragazza è stata trovata morta all'interno del Teatro Bellini di Napoli. Si tratta di Elvira Carpentieri, 22 anni, allieva della Bellini Factory, l'Accademia professionale triennale per aspiranti attori. Il fatto, accaduto ieri, è stato confermato dalla Direzione del Teatro partenopeo.

L'allieva, evidenzia la Direzione, «ha deciso con un atto estremo di risolvere il dramma che stava vivendo». «Questa tragedia - si sottolinea - ci sconvolge nel profondo e impone il più rigoroso riserbo sulla vicenda». Gli inquirenti stanno indagando sulle cause della morte e si batte la pista del gesto volontario, ma non si escludono altre ipotesi.

In queste ore andrà ricostruita l’esatta dinamica dei fatti e gli spostamenti della 22enne prima del decesso. Le telecamere di videosorveglianza della struttura teatrale di via Conte Di Ruvo potrebbero essere d’aiuto. La giovane sarebbe morta per soffocamento.