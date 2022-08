L'attrice Paola Cerimele morta in un incidente a 48 anni

Chieti - Tragico incidente sulla Statale 650 “Trignina” ieri pomeriggio. L’impatto è avvenuto intorno alle 15.30 all’altezza dello svincolo San Giovanni Lipioni-Castelguidone tra una Fiat Panda e un’Audi. La 48enne attrice molisana Paola Cerimele è morta, mentre un uomo è stato trasportato in codice rosso dal 118 all’ospedale di Vasto; nel bilancio c’è anche un altro ferito in modo lieve. Sul posto presenti la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che hanno dovuto estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto. Il traffico è momentaneamente bloccato per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto anche il personale Anas.

L'altroieri l'ultimo post dal borgo di Agnone dove l'attrice ha incontrato Sergio Castellitto e sua moglie, la nota scrittrice Margaret Mazzantini.

Chi era Paola Cerimele

Nella sua carriera Cerimele ha recitato in molti film e in decine di spettacoli teatrali. Era anche una apprezzata insegnante di recitazione e dizione. Tra i film che aveva interpretato c'era anche "Non ti muovere" di Sergio Castellitto, pellicola girata in parte in Molise. E proprio ieri l'attrice aveva reicontrato Castellitto

ad Agnone. Lo aveva raccontato lei stessa nel suo ultimo post: «Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: "Paola sei in Agnone?". Rispondo: "sì, a casa". "Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c'è un amico che ti vuole salutare". Incuriosita dico: "Ok, arrivo". Apro le tende del forno e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini! Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere"».