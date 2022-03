L'autobus rende nervosi, 3 autisti picchiati in un mese

Palermo - Due aggressioni in meno di ventiquattro ore per il personale palermitano Amat. Ieri sera a Borgo Molara, su un bus della linea 380, un conducente è stato colpito da un cazzotto in faccia da un uomo che ha attraversato il marciapiede all'improvviso, costringendo l'autista a una brusca frenata; ne è nata una lite degenerata in aggressione fisica.

Qualche ora prima a Borgo Nuovo un autista del tram era stato colpito con una testata da un passeggero che sosteneva che il conducente avesse saltato una fermata lasciandolo sul marciapiede. Grazie ai sistemi di videosorveglianza le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato entrambi i balordi, mentre le vittime sono finite in pronto soccorso. Esattamente un mese fa, l’aggressione a bordo dell’autobus verso Monreale, che porta a tre gli episodi redenti nel capoluogo siciliano.