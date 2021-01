L'eruzione Etna si è vista anche da Malta

Malta - I fotografi presenti a Malta non si sono lasciati sfuggire occasione per dare ulteriori certezze e smentite per chi ancora non crede tutto questo sia possibile: ovvero la visione dell’Etna dall’isola di Malta.

A testimoniare la visione dell’Etna dall’isola di Malta, ancora possibile grazie alla presenza di cielo sereno, aria tersa e pulita, stavolta è soccorso in aiuto di Daniel Cilia il fotografo Ian Noel Pace, che tramite la propria pagina Facebook zittisce ancora tutti i scettici del web.