L’inafferrabile pantera nera è ancora in giro, adesso è in Salento VIDEO

Lecce - In un anno è stata avvistata già almeno tre volte da automobilisti e passanti: la prima a San Severo, nel foggiano; poi a Ostuni, nel brindisino; infine nelle campagne attorno a Bari. In questi giorni una nuova segnalazione della misteriosa e imprendibile pantera nera, sbucata improvvisamente dal nulla e di cui non si conosce la storia dato che nessuno nella regione ne ha mai denunciato il possesso e tantomeno la fuga. Stavolta è stata vista a Monteruga, nei pressi della strada tra Salice Salentino e Veglie.