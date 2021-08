L'incendio a Calaforno e l'incubo di Giarratana. FOTO

Giarratana - Parla di tragedia il sindaco di Giarratana Lino Giaquinta. A fuoco il parco forestale di Calaforno e vaste zone limitrofe. Le immagini sui social hanno reso l’entità della tragedia

"Un patrimonio naturalistico perduto, attività economiche distrutte, una giornata di ansia per tante abitazioni e insediamenti produttivi", racconta il primo cittadino.

Ancora ieri sera venivano spenti gli ultimi fuochi nel territorio di Giarratana grazie anche al prezioso intervento della Protezione Civile Comunale.

"La attivazione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Ragusa ha consentito di organizzare al meglio le forze in campo e il lavoro di tutti, decisivo l’intervento di Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa per l’arrivo dei mezzi aerei.

Nella giornata di ieri l’intervento di tutti le componenti del sistema di protezione civile e l'encomiabile lavoro dei Vigili del Fuoco ha consentito di attenuare i danni ed evitare vittime umane.

Validi motivi consentono di dire che non si sia trattato di un incendio spontaneo, c’è il fondato sospetto della mano umana.

Voglio allora lanciare un appello: chi sa, chi ha visto qualcosa, segnali alle forze dell’ordine, in qualsiasi modo, fatti e circostanze che potrebbero essere utili ad individuare i responsabili di questo orrendo crimine".