L'Italia trema: terremoti a Pozzuoli e Vibo

Tre scosse di terremoto ieri sera in Italia. Due, intorno alle 19.30, nel Vibonese: prima di magnitudo 3.6 e poi di 2.5. Il sisma ha spaventato gli abitanti della provincia calabrese, che si sono riversati in strada nel timore di crolli. Un'ora dopo, verso le 20.20, la terra ha tremato ancora: stavolta in Campania, a 5 chilometri da Pozzuoli e a soli 2 km di profondità. Per questo la scossa, sebbene di lieve entità (magnitudo 1,8), è stata preceduta da un forte boato che ha atterrito la popolazione dei comuni flegrei e dei quartieri ovest di Napoli. In entrambi i casi, non si segnalano comunque danni a persone o strutture.