L'orologio vale poco, il rapinatore glielo tira addosso VIDEO

Napoli - Un bandito armato di pistola e a volto coperto ha fatto irruzione in un negozio di abbigliamento a Cavalleggeri, periferia occidentale di Napoli, puntando l'arma contro il titolare per costringerlo a consegnargli l'orologio; subito dopo, accortosi che si trattava di un modello di basso valore, glielo ha lanciato addosso ed è scappato. È successo nella serata di martedì scorso, 29 marzo, e parte del raid è stato ripreso dalle telecamere dell'attività commerciale. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il video, pubblicato anche sui social, dura poco meno di 40 secondi e riprende la scena da due diverse angolazioni (la data e l'orario in sovrimpressione sono settate in maniera sbagliata). Nelle immagini si vede il criminale fare irruzione nel negozio dove ci sono altre tre persone, dirigersi verso la cassa, estrarre la pistola dalla tasca e puntarla verso l'uomo per farsi consegnare l'orologio. "Sapeva che a volte ne indosso uno di valore - dice il proprietario -, per sua sfortuna, l'altra sera avevo un Apple Watch che prima ha preso e poi mi ha scaraventato addosso con disprezzo dato il poco valore".