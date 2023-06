L’uomo che ha ucciso l’amica della moglie era a processo per violenze

Catania - Il 52enne Piero Maurizio Nasca è stato fermato per il tentato omicidio della moglie Anna Longo (di 56 anni) e per l’omicidio dell’amica della moglie Cettina De Bormida, detta Cetty, originaria di Centuripe (nell’Ennese). Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, l’uomo sarebbe stato già a processo proprio per le violenze nei confronti della consorte. In passato, il 52enne sarebbe stato denunciato anche per reati contro il patrimonio e, nel 2018, sarebbe stato anche sottoposto all’ammonizione da parte del questore. Da poco la donna si era riavvicinata al marito. Secondo la ricostruzione della procura, l’obiettivo principale dell’uomo sarebbe stata proprio l’amica della moglie che, a suo avviso, avrebbe tentato di convincere la donna a lasciarlo.

Così, stando a quanto ricostruito finora sulla dinamica, i tre sarebbero arrivati insieme alla zona industriale di Catania. Lì, nei pressi di una casa di riposo per anziani, Nasca avrebbe investito con la sua auto entrambe le donne. La moglie è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118. Per la 69enne, invece, non c’è stato nulla da fare: è morta sul posto. Dopo una prima chiamata arrivata al numero unico per le emergenze (112) da parte di alcuni residenti della zona, sarebbe stato lo stesso uomo, ancora all’interno della macchina, a chiamare la polizia.

L'uomo è statao arrestato.