L'uomo che minacciava i bagnanti con un bastone

Noto - Gli agenti del Commissariato di Polizia di Noto sono intervenuti nei pressi del lido di Noto ove era stato segnalato un giovane extracomunitario in stato di agitazione. Gli agenti accertavano che l’uomo teneva in mano un bastone in legno di circa 120 centimetri e brandendolo infastidiva i bagnanti. Alla vista dei poliziotti, l’uomo si disfaceva del bastone, declinando la richiesta di fornire documenti e dichiarando false generalità. Visto il fare agitato dell’interlocutore, gli agenti lo perquisivano per scongiurare il possesso di altre armi.

Nel suo scooter, parcheggiato nei pressi, veniva rinvenuta e sequestrata una catena in acciaio. L’uomo, opponeva una strenua resistenza a salire sull’auto di servizio per essere condotto in Commissariato ai fini del foto segnalamento per l’esatta identificazione e, solo dopo ferme insistenze dei poliziotti, saliva a bordo e seguiva gli agenti in ufficio.

L’uomo, originario del Gambia, risultava titolare di regolare permesso di soggiorno. Al termine delle incombenze di legge, il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sull’identità personale, false dichiarazioni sull’identità personale e porto di oggetti atti ad offendere.