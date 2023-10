L'usanza barbara di fare i compleanni coi fuochi d'artificio, sanzioni

Vittoria - Quando un momento di gioia può trasformarsi in un attimo in tragedia.

Nei giorni scorsi a Vittoria, in tre distinti episodi, le pattuglie del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno sorpreso, individuato e denunciato 3 persone che si rendevano responsabili dell’accensione abusiva di fuochi pirotecnici in luogo pubblico.

In particolare, il primo episodio si è verificato in Piazza Giordano Bruno dove un ventenne ha deciso di festeggiare il compleanno in compagnia di amici, aspettando lo scoccare della mezzanotte per dare il via ad un vero e proprio spettacolo abusivo di fuochi d’artificio mediante l’accensione ed esplosione di numerosi artifizi pirotecnici.

Gli altri due episodi si sono verificati la notte successiva, l’uno in via San Martino dove a festeggiare il compleanno era un uomo di 52 anni e l’altro in piazza arciprete Ricca, in quest’ultimo sito, dove si affaccia la Basilica di San Giovanni Battista, patrono della città, un uomo di 39 anni ha deciso di festeggiare il genetliaco. Anche per queste due persone è stata rilevata l’infrazione della contravvenzione penale che vieta e punisce chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, accende fuochi d’artificio o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose.