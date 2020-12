La coda più lunga non è per lo shopping, ma un pezzo di pane. VIDEO

Milano - Una colonna infinita di persone, filmata ieri da un ascoltatore di radio Lombardia e subito girata in redazione: non siamo nelle vie dello shopping meneghino, ma davanti alla sede di una associazione di volontari che distribuisce beni di prima necessità alla massa di nuovi poveri. Una situazione che certo non riguarda solo il capoluogo lombardo. Nel filmato che segue la fila, impressionante, non è per accedere nelle boutique di Brera, ma per avere un pasto caldo o un pacco alimentare al banchetto della onlus “Pane Quotidiano”, in viale Tibaldi. Qualche chilomtero piu' in là, la gente brindava con gli aperitivi. E' la drammatica fotografia della forbice sociale spalancata dal Covid.