La crociere private a bordo di due yacht, barche sequestrate per mancati pagamenti diritti doganali

Riposto, Catania - La guardia di finanza di Riposto, insieme ai funzionari dell’Ufficio delle dogane e monopoli di Catania, ha individuato due sailing yacht che hanno stazionato ininterrottamente nelle acque dell’Ue per oltre 18 mesi, superando il periodo massimo di permanenza entro il quale è prevista l’esenzione dai diritti doganali di confine per i mezzi di trasporto marittimo battenti bandiera extra-Ue, violando così la normativa.

Le barche a vela, entrambe di circa 16 metri, sono unità da diporto spesso utilizzate per crociere private o regate. I due natanti, uno battente bandiera caraibica dal valore di circa 70 mila euro e uno battente bandiera inglese dal valore di circa 80 mila euro, erano presenti nel territorio italiano rispettivamente da circa 20 mesi e da oltre 22 mesi. Le due barche sono state sequestrate e i proprietari sono stati segnalati alla Procura di Catania per contrabbando in quanto hanno introdotto le imbarcazioni estere senza aver assolto all’obbligo della dichiarazione in dogana, in evasione dei diritti doganali di confine e Iva.