La demozlione abusiva a Vittoria

Vittoria - Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria, congiuntamente alla Polizia locale, hanno sequestrato, in località Vittoria, un’area, di circa mq 2.400 metri quadrati, adibita a deposito di veicoli, alcune in fase di demolizione altre in discreto stato d’uso. Nel corso dell’attività, 20 (venti) veicoli unitamente a ingenti quantitativi di parti di veicoli, classificati come rifiuti speciali e pericolosi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Il deposito è stato sottoposto a sequestro amministrativo, altresì le forze dell’ordine hanno effettuato immediati controlli sul proprietario, un cittadino tunisino di anni 37, regolare sul T.N., pregiudicato, al quale è stata contestata una sanzione amministrativa di oltre cinquemila euro e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, perché responsabile della realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi.