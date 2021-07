La figlia minorenne ha assistito allo sfregio della donna di Comiso

Comiso - La figlia minorenne ha assistito ieri allo sfregio al volto della mamma da parte del papà che ha poi tentato di suicidarsi. Emergono nuovi particolari del fatto di cronaca avvenuto in una villetta di contrada Giardinello, a due chilometri dalla città, dove la coppia viveva.

E' stata la moglie, che ha avuto delle ferite al volto, a chiamare i soccorsi. I due coniugi, entrambi feriti, sono stati caricati in ambulanza. La donna, che ha 50 anni, è stata medicata all'ospedale Guzzardi di Vittoria: aveva delle ferite al volto. Ne avrà per 15 giorni. L'uomo, 46 anni, è stato trasferito a Ragusa. Per lui sarà necessario un intervento chirurgico. Ha tentato il suicidio.