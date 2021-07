La mamma di Ariele: “Non siamo no vax, è colpa di una maledetta crociera"

Palermo - "Non abbiamo fatto in tempo a immunizzarci” sostiene la madre di Ariele, morta ieri a 11 anni all'ospedale Di Cristina dopo essere risultata positiva alla variante Delta del Covid. Affetta da una malattia metabolica rara sin dalla nascita, che la costringeva a vivere sulla sedia a rotelle, la bambina è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva e intubata prima che le sue condizioni peggiorassero definitivamente. “Eravamo perplessi per AstraZeneca, abbiamo perso tempo” continua la donna, sebbene il farmaco sia rivolto ormai da mesi solo gli over 60.

Lei rifiuta comunque l’appellativo “no vax”, appioppatole dal governatore siciliano Musumeci. Il contagio sarebbe stato diffuso dalla sorella 16enne di Ariele, di ritorno da un viaggio in crociera con la scuola nel Mediterraneo: "All’inizio non volevamo mandarla perché non aveva ancora fatto la prima dose – aggiunge la madre - ci siamo lasciati convincere dal fatto che il governo italiano aveva riaperto tutto e autorizzato i viaggi. Ancora poco o nulla si sapeva della variante Delta. I ragazzi non sono mai scesi dalla nave e ci avevano assicurato la massima attenzione alla sicurezza".