La mamma di Vittorio Fortunato: La legge mi ridia mio figlio

Modica - Un figlio indietro, da restituire. La famiglia della donna di 41 anni che dopo aver partorito in casa Vittorio Fortunato lo ha affidato all'ex compagno, il macellaio di Ragusa, fa sapere che per vie legali ha intenzione di ottenere l'affido del bambino alla madre naturale. La notizia è stata confermata oggi pomeriggio nel corso della trasmissione televisiva Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara D'Urso su Canale 5. Una inviata della D'Urso ha intervistato davanti alla sua casa, in un quartiere popolare di Modica, la sorella della mamma naturale del bambino, che riconosce l'errore momentaneo della congiunta, raccontando di un suo successivo rinsavimento. Saggezza tardiva intervenuta ora che è iscirtta nel registro degli indagati.

Il reato di abbandono di minori integra infatti un comportamento omissivo, quale quello di una madre che ha negato il primo latte al neonato, arrivato in ospedale a Ragusa in ipoglicemia e ipotermia dopo che il macellaio ha detto di vaerlo trovato in un cassonetto. Ma lui non è sicuro di essere il padre.