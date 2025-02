La mamma morta mummificata in casa: un rapporto morboso del figlio

Comiso - Un rapporto irrisolto, di tipo morboso, del figlio nei confronti della madre. Forse c'è qualcosa di profondamente tragico nella vicenda dell'infermiere 58enne comisano che ha vissuto per 23 mesi col cadavere mummificato della madre in casa. Se ne è parlato oggi a Pomeriggio Cinque, su Canale 5.

L'uomo ha fatto scoprire alla Polizia l'occultamento di cadavere chiamando egli stesso i poliziotti perchè sentiva strani rumori in casa. Ma i rumori erano quelli della sua coscienza. La Procura non ha disposto autopsia, ritenendo il medico legale intervenuto che il corpo della donna non presenti segni di violenza. Alla donna ora il figlio, denunciato a piede libero per occultamento di cadavere e truffa, dovrà assicurare le esequie. Ha chiamato le pompe funebri. Il cadavere dell'anziana era in un letto, circondato da fiori, forse per nascondere la puzza del cadavere, forse in segno di amore morboso.