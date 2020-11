La mappa dei contagi del 6 novembre

CoronavirusSicilia (6 novembre 2020): in Sicilia 12 ricoveri in più, 402 guariti. Sono 12 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus a fronte dei complessivi 1423 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del @ministerosalute. Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, oggi vede un incremento di due pazienti rispetto a ieri. Il dato dei guariti è pari a 402 persone. Trentaquattro (34) i decessi. I tamponi processati sono stati 9525.

Questo il report dei contagi nelle province: 62 Agrigento, 47 Caltanissetta, 292 Catania, 40 Enna, 157 Messina, 321 Palermo, 292 Ragusa, 91 Siracusa, 121 Trapani.