La moglie di Pino Ricca cercava aiuto

Modica - Era uscito di casa, come tutte le mattine, per iniziare la sua attività nel bar di proprietà in centro storico. La forza della tromba d'aria che si stava abbattendo sul territorio di Frigintini, l'ha scaraventato con forza sul cancello, posto a circa 10 metri di distanza dall'uscio di casa. L'impatto è stata violentissimo e fatale. A lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi la moglie e il figlio. Giuseppe Ricca, 53 anni, è morto sul colpo.

Domani in Città sarà lutto cittadino, proclamato dal sindaco Ignazio Abbate. Giuseppe, conosciuto come Pino, era una stimata persona, mite , dal carattere riservato. Il suo bar nel centro storico, Caffè orientale, proprio di fronte gli ambulatori dell'Asp, che gestiva con la moglie, è tappa d'incontro per i pazienti che fruiscono dei servizi ambulatoriali. Conosceva tutti. Il figlio, Piergiorgio è praticante avvocato in uno studio legale della Città.